На ювілейній монеті, присвяченій місту Дубно, будуть зображені князь Острозький і козак гетьмана Хмельницького

У липні планується випуск ювілейної монети «Славетне місто Дубно». Її присвятять старовинному місту на Рівненщині, що вперше письмово згадане в 1100 році.

Як розповів директор Державного історико-культурного заповідника м. Дубно Леонід Кічатий, на даний момент триває обговорення ескізу монети. Вона буде виготовлена не з дороцінних металів.

Наразі, за попереднім проєктом, на лицьовій стороні у центрі розташовуватиметься стилізований дубовий листок як символ назви міста. Праворуч зображений Дубенський замок, що славився своєю обороноздатністю. Ліворуч – Спасо-Преображенська церква, яку князь Василь-Костянтин Острозький називав «фундацією предків наших».

На зворотній частині монети, знизу, розташований герб міста Дубно. Ліворуч від нього – портрет Костянтина Острозького, котрий першим побачив перспективність міста та брав активну участь в його розвиткові в усіх аспектах. Над гербом – символічний учасник української визвольної війни 1648 – 1657 рр., який шаблею відбиває загрозу. Праворуч – відоме «Дубенське Четвероєвангеліє» з роками його створення 1539-1568 рр.

Дубно відоме як місто-фортеця, яке не було захоплене під час татарських нападів. З XIV століття воно входило до володінь роду князів Острозьких. У населеному пункті підтримали антиуніатське повстання та визвольну війну 1648-1657 рр. У Дубні збереглись визначні пам’ятки архітектури.

Пресслужба Рівненської ОДА нагадує, що на Рівненщині 2020-й оголошено роком промоції культурної спадщини. Цьогоріч двом містам – Дубно та Острог – виповнюється 920 років від першої писемної згадки про них.

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