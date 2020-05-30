Солдат 28-ї бригади ЗСУ збив ворожий квадрокоптер з прикріпленим тротилом

На Донбасі військові 28-ї окремої механізованої бригади збили ворожий квадрокоптер з тротиловою шашкою.
Про це повідомляє 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
На місце одразу виїхали сапери, які знешкодили вибухівку, квадрокоптер переданий на експертизу.
«Спочатку я почув характерний звук, потім, власне, побачив коптер. Доповів по рації і переконавшись, що апарат не наш, вистрілив. Він впав на дерево, заплутався в гілках. Ми полізли діставати його звідти і аж потім помітили встановлений на безпілотнику вибуховий пристрій: тротилову шашку і детонатор – старенький мобільний телефон.», – розповів військовий.
Довідка
Тротилова шашка – призначена в першу чергу для складання підривних зарядів різної маси. Являє собою паралелепіпед. Довжина 100 мм, Ширина 50 мм, товщина 25 мм. Вибухова речовина – пресований тротил.