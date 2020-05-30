Солдат 28-ї бригади ЗСУ збив ворожий квадрокоптер з прикріпленим тротилом

На Донбасі військові 28-ї окремої механізованої бригади збили ворожий квадрокоптер з тротиловою шашкою.

Про це повідомляє 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

На місце одразу виїхали сапери, які знешкодили вибухівку, квадрокоптер переданий на експертизу.

Повідомляється, що військовослужбовець, що стояв на посту, підбив літальний апарат.

«Спочатку я почув характерний звук, потім, власне, побачив коптер. Доповів по рації і переконавшись, що апарат не наш, вистрілив. Він впав на дерево, заплутався в гілках. Ми полізли діставати його звідти і аж потім помітили встановлений на безпілотнику вибуховий пристрій: тротилову шашку і детонатор – старенький мобільний телефон.», – розповів військовий.

Довідка

Тротилова шашка – призначена в першу чергу для складання підривних зарядів різної маси. Являє собою паралелепіпед. Довжина 100 мм, Ширина 50 мм, товщина 25 мм. Вибухова речовина – пресований тротил.