Зірковий український боксер битиметься з росіянином

У команді росіянина Дмитра Бівола, який покищо є володарем поясу WBA, розглядають кандидатуру на бій – українця Олександра Гвоздика.

Менеджер російського боксера Вадим Корнілов підтвердив, що його підопічний може провести бій проти Гвоздика, повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Luckypunch.net.

Українець Олександр Гвоздик став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі у грудні 2018 року. Українець нокаутував Адоніса Стівенсона. Після цього українець провів успішний захист титулу проти Дуду Нгумбу в березні 2019-го. У жовтні цього ж року Гвоздик, на жаль, втратив титул. Сподіваємось, лише тимчасово…