На Одещині тривають ракетні стрільби. Крилаті ракети “Нептун” готують до постачання у ВМС України

На Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Стрільби розпочалися 26 травня і триватимуть до кінця місяця.

Традиційно пуски здійснюються з Державного випробувального полігона Збройних Сил України «Алібей».

Після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестуються зараз, друга – ракетні катери та корвети, третя платформа – авіаційні комплекси.

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою Р-360 призначений для ураження та знищення бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.