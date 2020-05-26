У новому голлівудському фільмі “Tenet” від режисера культового “Бетмена” фігурує… спецназ української поліції

У новій стрічці “Тенет” славнозвісного Крістофера Нолана – режисера “Бетмена” – з’явилась українська поліція.

Про це пише The Village.

Зазначається, що шестихвилинний епізод з фільму “Тенет” з’явився на Reddit.

За сюжетом, деякі події в стрічці відбуваються в Україні, але насправді ці епізоди знімались в Естонії.

У кадр потрапили українські поліцейські, машини українського підрозділу швидкого реагування КОРД, а також нібито українська Національна опера.

21 травня у YouTube опублікували другий трейлер стрічки «Тенет».

Зйомки стрічки відбувались у семи країнах світу. У головних ролях у фільмі Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Кеннет Брана та Клеменс Поузі.

Прем’єра стрічки запланована на 2020 рік. Сам режисер назвав фільм своїм найбільш масштабним проєктом.