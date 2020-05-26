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І військові, і мирні цілі: Україна планує запуск космічного супутникового угруповання “Сокіл”

Дата: 26.05.2020
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У найближчі п’ять років Україна має намір створити і запустити в космос супутникове розвідувальне угруповання “Сокіл”, в яке будуть входити кілька апаратів високого, середнього і близько середнього дозволу. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Усов, зазначають Патріоти України.

 За його словами, розвідувальна система буде працювати за допомогою дистанційного зондування Землі, при цьому вона може застосовуватися як для військових, так і цивільних цілей.

“За допомогою наших супутників у нас в космосі з’являться “очі”, і ми зможемо звідти бачити, що відбувається як на українській, так і на іншій території. І будемо розуміти, що нам потрібно для вирішення тих чи інших політичних і економічних завдань”, – сказав Усов.

Голова Держкосмосу додав, що для належного функціонування “Сокола” повинна бути запущена сервісна платформа, на якій користувачі зможуть отримати необхідну їм інформацію.

“Так, аграрій отримає один набір сервісів, банкіри – інший, а військові – третій”, – додав він.

Очікується, що Україна зможе розробити і поставити сучасну та ефективну систему протисупутникової оборони не раніше, ніж через п’ять років.

Тим часом, як повідомлялося раніше, чекає на запуск на орбіту перший суто український супутник зв’язку “Січ”, виробництва КБ «Південне».

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