І військові, і мирні цілі: Україна планує запуск космічного супутникового угруповання “Сокіл”

За його словами, розвідувальна система буде працювати за допомогою дистанційного зондування Землі, при цьому вона може застосовуватися як для військових, так і цивільних цілей.

“За допомогою наших супутників у нас в космосі з’являться “очі”, і ми зможемо звідти бачити, що відбувається як на українській, так і на іншій території. І будемо розуміти, що нам потрібно для вирішення тих чи інших політичних і економічних завдань”, – сказав Усов.

Голова Держкосмосу додав, що для належного функціонування “Сокола” повинна бути запущена сервісна платформа, на якій користувачі зможуть отримати необхідну їм інформацію.

“Так, аграрій отримає один набір сервісів, банкіри – інший, а військові – третій”, – додав він.

Очікується, що Україна зможе розробити і поставити сучасну та ефективну систему протисупутникової оборони не раніше, ніж через п’ять років.