“Червоний 2. Без лінії фронту” може стати одним із перших нових українських фільмів, показаних у кінотеатрах після карантину

Перед самим початком карантину, на початку березня у Бережанах на Тернопільщині за сприяння Українського культурного фонду завершили зйомки фільму “Червоний 2. Без лінії фронту”. Показ у кінотеатрах було заплановано розпочати перед Днем Незалежності України – з 20 серпня 2020 року. Друга частина стрічки про командира загону УПА Данила Червоного – передісторія головного героя. Знімали його півтора року.

Увесь фільм знятий у Прикарпатті, головно у Кременці та Бережанах на Тернопільщині, бюджет фільму – понад 30 мільйонів гривень.

“Це приквел, це історія про те, хто такий Данило Червоний, ким він був ще до Другої світової війни. Це боротьба, вона була не в 39-му році включена, коли “совєти” сюди зайшли. Ця боротьба за самоідентифікацію нації відбувалася дуже-дуже давно”, - розповів генеральний продюсер фільму Володимир Філіпов.

Олександр Ярмола – засновник козак-рок-гурту “Гайдамаки”. Яку роль виконує – не розповів. Каже, заборонив продюсер. Для нього це перша роль в кіно: “Мені цей герой абсолютно не близький, він не має бути мені близький. Мене запросили в кіно, і праця в кіно, вона передбачає перевтілення в будь-який образ. Мені дали такий образ, і я спромігся, на скільки це є можливо, перевтілитися у цьому фільмі у свого героя”.

Над зйомками працювали понад 60 людей.

Головну роль Данила Червоного, студента Кременецького ліцею, який став командиром загону Української Повстанської Армії – виконує Микола Береза: “Один з, напевно, таких ключових моментів – це людина, якій не байдуже. Не байдуже те, що на той час відбувається в країні. Він, напевно, міг би якось так підлаштовуватися під обставини, під ситуації, які склалися… А людина пробує щось змінювати”.

Відомо:

У лютому 2018 року на Тернопільщині почали знімати фільм “Червоний. Без лінії фронту”. Тоді режисером стрічки був Заза Буадзе. Фільм “Червоний. Без лінії фронту” – це передісторія фільму “Червоний”, якой з’явився на екранах у серпні 2017 року та зібрав у прокаті майже три мільйони гривень.

Стрічка “Червоний” була створена за мотивами однойменного роману Андрія Кокотюхи . Події у фільмі “Червоний. Без лінії фронту” відбуваються в період з 1935 по 1945 роки на територіях, які зараз належать до Тернопільської та Волинської областей. Головний Герой – Данило Червоний, студент Кременецького ліцею, який став командиром загону Української Повстанської Армії.

. Події у фільмі “Червоний. Без лінії фронту” відбуваються в період з 1935 по 1945 роки на територіях, які зараз належать до Тернопільської та Волинської областей. Головний Герой – Данило Червоний, студент Кременецького ліцею, який став командиром загону Української Повстанської Армії. Прем’єра фільму “Червоний. Без лінії фронту” попередньо планувалася на 20-е серпня.