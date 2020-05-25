24 травня на платформі Youtube вийшла перша серія ветеранського серіалу «Точка Нуль», яка в перші ж години отримала більше двох з половиною тисяч переглядів.

Перша серія отримала назву «Холодець» – у ній показано Донбас зразка 2015-го року, коли молодий і недосвідчений військовий журналіст приїжджає на передову. Він сповнений юнацького завзяття і бажання спілкуватися.

Перша серія «Точки Нуль» – це історія, розказана Сергієм Лещенком, відомим також як «Сайгон». Автором популярних книг «Грязь» та «Юпак».

«Війна зустрічає головного героя так само, як робить це з усіма. Несподівано, різко і жорстко. Прямо з автомобіля, на якому він приїхав, журналіст потрапляє у саму гущу подій.», – йдеться у повідомленні

Серіал створений реальними військовими – у головних ролях ветерани російсько-української війни.

Серіал «Точка Нуль» – це реальні історії, які відбулися під час російсько-української війни на Сході України в 2014-2015 роках.