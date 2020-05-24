Український фільм “Тільки диво” переміг водночас у двох номінаціях Міжнародного кінофестивалю

Українська кіноіндустрія продовжує завоювувати серця не тільки простих кіноманів, а й впливових закордонних експертів. Днями стало відомо, що вітчизняна кінострічка “Тільки диво” стала переможцем Міжнародного кінофестивалю для дітей та юнацтва WonderFest.

Чудовою новиною першими поділилися представники Держкіно у соціальних мережах. Вони розповідають, що престижний міжнародний кінофестиваль відбувався з 12 до 16 травня в Румунії. З-поміж десятків фільмів експерти виділили фентезійну стрічку режисерки Олени Каретник “Тільки диво”.

Варто звернути увагу на те, що переможця вибирало професійне журі, до якого увійшли критики, режисери та актори із Бельгії, Македонії, Ізраїлю, Болгарії та Румунії. Саме вони віддали Олені Каретник і Дмитру Саніну дві відзнаки у номінаціях “Найкраще візуальне рішення” та ”Найкраща операторська робота”.

Нагадаємо, що ”Тільки диво” – це різдвяна сімейна казка, яка вийшла на великий екран у грудні 2019 року. За сюжетом, хлопчик Северин та його сестра Аніка намагаються врятувати свого хворого батька. Для цього головні герої вирушають у захопливу мандрівку та долають чимало труднощів. Всі події відбуваються напередодні свята Миколая, тому й презентували фільм напередодні цього дня.

Зйомки фільму розпочалися в Карпатах у грудні 2017 року, а завершились у липні 2018-го у Франції.

Практично одразу, ще в 2019 році стрічка отримала свою першу відзнаку – спеціальний приз журі 15-го Міжнародного кінофестивалю фільмів для дітей та юнацтва «Ролан» у Єревані (Вірменія).

Виробник – Kazka Production. Екранізувала фантастичну історію Олена Каретник, на рахунку якої – 57 документальних фільмів та 2 телесеріали. Що цікаво, вперше режисерка зняла художню кінострічку та одразу ж отримала за неї нагороду. Своєю акторською грою прикрасили українську кінострічку Георгій Ярмоленко, Анжеліка Савченко, Євген Ніщук та Наталя Дзеньків (співачка Lama).

Над стрічкою працювали понад 600 фахівців, серед яких – професійні фігуристи, та більш як 200 акторів. Півтисячі казкових костюмів, 300 з яких – ручної роботи, спеціально для фільму створила українська дизайнерка Айна Гассе родом з Черкащини.