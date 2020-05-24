Отримавши потужну відсіч за підлі обстріли, окупанти понесли значні втрати

23 травня, коли в Україні відзначають День Героя, окупанти назвали “чорною суботою” – з-за великих втрат у живій силі. На Донбасі найманці Путіна обстріляли українські позиції та отримали жорстку відповідь – загинуло чотири російських окупанти та щонайменше семеро отримали поранення.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці операції Об’єднаних сил.

“Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів гранатометів, кулеметів, снайперської та стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Як відзначається, ворог тричі обстріляв околиці Кам’янки, а також здійснив обстріли біля Авдіївки, двічі поблизу Гнутового, неподалік Старогнатівки, поруч з Верхньоторецьким, біля Майорська, неподалік населених пунктів Сизе та Кримське.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Українські військові дали гідну відсіч бойовикам – знищили 4-х російських окупантів та щонайменше 7 поранили.