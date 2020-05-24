На базі Головного центру ДПСУ під Черкасами прикордонники тренуються вести розвідку за допомогою безпілотників “Лелека”

В Оршанці під Черкасами прикордонники навчаються повітряному моніторингу кордону за допомогою безпілотного авіаційного комплексу (БПАК) «Лелека-100».

Про це повідомляє “Козацький край” з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Тренінг проходив на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України ім. генерала Ігоря Момота.

Під час навчання прикордонники освоїли тактико-технічні характеристики та можливості БпАК, здобули навички з основ пілотування вдень та вночі, опановували способи ведення повітряної розвідки.

Відзначається, що «Лелеку» прикордонникам безкоштовно передали виробники комплексу.