Заборону російських сайтів і соцмереж в Україні – продовжено

Президент Володимир Зеленський продовжив заборону російських сайтів і соціальних мереж в Україні. Відповідний указ №184/2020 опубліковано на сайті глави держави 14 травня.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року “Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – сказано у документі.

Повідомляється, що контролювати виконання рішення буде секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Таким чином, і надалі на території України будуть заблоковані, зокрема, “Одноклассники”, “ВКонтакте”, “Яндекс”. Як повідомляв УНІАН, 13 травня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку продовження блокування російських соціальних мереж Mail.ru, “ВКонтакте” і “Одноклассники”.

УНІАН