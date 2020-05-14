Кібербезпека українського інтернет-простору: СБУ відзначає активізацію російських спецслужб

Російські інтернет-агітатори активізували свою “роботу” до “9 травня, чергуючи тему коронавірусу вкидами інформаційних меседжів стосовно Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.

“За період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,3 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тисяч користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19. Встановлено, що 16 із виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони”, – йдеться у повідомленні.

За даними кіберфахівців Служби безпеки наразі триває зростання активності спецслужб країни-агресора та керованих ними агентурних мереж.

“Вони намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки. Зокрема, за вказівкою кураторів проросійські агітатори розповсюджували фейкові новини про святкування “Дня перемоги”, вимушені карантинні обмеження та інші заходи, пов’язані із дотриманням правил захисту від розповсюдження коронавірусної інфекції. Служба зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період відзначення “Дня перемоги” їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на впровадження вигідних Кремлю меседжів, пов’язаних з подіями Другої світової війни. Російські спецслужби використовували цей інформаційний привід для маніпулювання свідомістю українських громадян на користь концепції “руського миру”, – повідомили у СБУ.

Зазначається, що стосовно 16 агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори “працювали” в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську та Хмельницькому.

Інформацію стосовно виявлених 307 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 134 особи вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Як повідомлялося раніше в УНН, СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів, які закликали до зміни кордонів України.