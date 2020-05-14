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Іменем України: два бойовики так званої “ДНР” отримали по 8 років в’язниці

Дата: 14.05.2020
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Винесено судовий вирок у справі двох бойовиків, які брали участь в обстрілах позицій українських військових – кожен злочинець отримав по 8 років в’язниці.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Спецслужба встановила, що обидва фігуранти є мешканцями окупованої Горлівки. Один із них після підготовки у тренувальному центрі бойовиків виконував обов’язки командира відділення так званої “народної міліції ЛНР”.

Інший фігурант приєднався до незаконних збройних формувань після звільнення з виправної колонії. Як кулеметник угруповання терористів він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів на території Донецької і Луганської областей.

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