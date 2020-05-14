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Аккерманська фортеця на Одещині відкрилася для туристів

Дата: 14.05.2020
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У Білгород-Дністровському районі Одеської області у зв’язку з пом’якшенням карантину для відвідувачів відкрилася старовинна Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця, яка є історико-архітектурним пам’ятником.

Про один з найпопулярніших туристичних об’єктів півдня України, що відновлює роботу, повідомив УНІАН 

У комунальному підприємстві “Фортеця”, що керує фортечним комплексом, заявляють: “Всі охочі знову можуть відвідувати територію історичної пам’ятки. Вхід на територію здійснюється з дотриманням усіх заходів безпеки в умовах карантину: масковий режим, екскурсійні групи не більше 20 осіб”.

Відзначається, що відвідувачі повинні уважно дотримуватися безпечної дистанції під час прогулянок.

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