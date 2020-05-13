У Верховній Раді ініціюють продовження санкцій проти російських інформаційних ресурсів

Фракція “Голос” збирає підписи у Верховній Раді для скликання позачергового засідання парламенту і ухвалення постанови про продовження санкцій проти інформаційних ресурсів держави-агресора.

Джерело: нардеп Роман Лозинський на засіданні Ради 13 травня

Пряма мова: “Три роки тому було прийнято рішення про санкції щодо російських сервісів, зокрема таких одіозних соцмереж як ВКонтакте, Однокласники та інниш близько півтори тисячі юридичних та фізичних осіб, які є зброєю окупанта. Одна доба і 14 годин – це той час, який залишився до того моменту як ці російські сервіси, зброя Кремля буде розблокована.

Одна доба і 13 годин, це той час, який залишився РНБО, аби зібратись і президент Володимир Зеленський підписав цей указ”.

Деталі: Лозинський наголосив, що ці сервіси повинні бути заблоковані, поки Росія не припинить військову агресії проти України

“Голос збирає підписи про проведення позачергового засідання з одним лише питанням про продовження санкцій щодо російських сервісів окупантів”, – додав він, нагадавши РНБО і президенту, що час спливає.

Що передувало: 10 квітня голова СБУ Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України пропозицію продовжити санкції щодо російських соціальних мереж “Одноклассники” та “ВКонтакте” ще на 3 роки.

23 квітня він же заявив, що вніс до Ради національної безпеки і оборони додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських веб-ресурсів та програмних продуктів.

Нагадаємо: 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі “Вконтакте” і “Одноклассники”, компанія “Яндекс”.