﻿

Механізована бригада ім.князя Острозького провела тренувальні танкові стрільби у зоні ООС

Дата: 13.05.2020
Автор:

На одному з полігонів Об’єднаних сил в районі відведення військові-танкісти виконали тренувальні стрільби.

Про це повідомляють у 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького

Основну увагу під час навчань танкістів командири звертали на злагодженість, швидкість дій екіпажів та ураження цілі.

 «Згідно Мінських домовленостей, танкові підрозділи, як і раніше, розміщені в районі відведення. Проте, знаючи всю підступність та злочинність дій ворога, воїни-танкісти не припиняють вдосконалювати свою бойову майстерність». Тож, наші воїни завжди знаходяться в повній бойовій готовності та готові надати адекватну відповідь ворогу», — резюмували у бригаді.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру