Механізована бригада ім.князя Острозького провела тренувальні танкові стрільби у зоні ООС

На одному з полігонів Об’єднаних сил в районі відведення військові-танкісти виконали тренувальні стрільби.

Про це повідомляють у 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького

Основну увагу під час навчань танкістів командири звертали на злагодженість, швидкість дій екіпажів та ураження цілі.

«Згідно Мінських домовленостей, танкові підрозділи, як і раніше, розміщені в районі відведення. Проте, знаючи всю підступність та злочинність дій ворога, воїни-танкісти не припиняють вдосконалювати свою бойову майстерність». Тож, наші воїни завжди знаходяться в повній бойовій готовності та готові надати адекватну відповідь ворогу», — резюмували у бригаді.