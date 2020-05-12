Захопити ворожий і відстояти свій: морські спецпризначенці ССО відпрацьовують ведення бою на кораблі

Бійці 73-го морського центру Сил Спеціальних Операцій у рамках тренувань VBSS у складі абордажних груп відпрацювали ведення ближнього бою на кораблях.

Про це повідомляють на сторінці у соціальних мережах 73 МЦСпО.

Повідомляється, що абордажні групи відпрацьовують ближній бій, що передбачає контакт на надзвичайно близьких дистанціях між противниками в умовах замкненого простору.

«Особливістю ближнього бою на кораблях у трюмах є те, що він може відбуватися в приміщеннях без освітлення або в умовах, коли команда веде боротьбу за життєздатність корабля», – розповідають бійці

Абордажні групи морського центру відпрацьовують вихід на борт, штурм корабля, зачистку корабля, взяття корабля під контроль.

Для навчань використовують десантний корабель ВМС України.

Місцем дії є палуба та внутрішні приміщення. Цей етап навчання є плановою частиною тренувань спеціальних дій на воді.