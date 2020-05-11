Надводні сили ООС провели бойові навчання в Азовському морі

Корабельно-катерний склад ООС (Операції Об’єднаних сил) відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів.
Нагадаємо, що за результатами засідання 6 вересня 2018 року Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення про посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС ЗС України, розбудову відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.