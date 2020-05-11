Надводні сили ООС провели бойові навчання в Азовському морі

Корабельно-катерний склад ООС (Операції Об’єднаних сил) відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів.

Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони.

Нагадаємо, що за результатами засідання 6 вересня 2018 року Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення про посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС ЗС України, розбудову відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.