﻿

Сепаратист, який готував провокації на 9 травня у Мелітополі, затриманий СБУ

Дата: 10.05.2020
Автор:

Жителя Мелітополя, який пропагував у соцмережах фейкові “Новоросію” і “Запарожскую народную рєспубліку” та закликав вступати до підпілля і готував провокації до 9 травня, викрили співробітники Служби безпеки України.   

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Depo.Запоріжжя.

Мелітополець створив в одному з популярних месенджерів групу Melitopol Vostanie, в якій закликав до повалення конституційного ладу, пропагував ідеї насильницької федералізації, виходу південних областей зі складу України, створення “Запорізької республіки” та “Новоросії”.

Вилучене сміття примітивної ворожої пропаганди...

Напередодні відзначення Дня перемоги над нацизмом у  другій Світовій війні зловмисник намагався організувати низку провокацій. Зокрема, планував поширювати агітаційну продукцію сепаратистського характеру із закликами до створення “Новоросії” і силового захоплення влади.  Виготовив відповідні листівки та підшукував у Мелітополі виконавців, які розповсюджували б їх.

Також відомо, що чоловік пропонував користувачам месенджера, які розділяють його погляди, вступати до так званого “мелітопольського підпілля “Легион” та виконувати завдання зі спостереження за військовими об’єктами, малювати антиукраїнські графіті та  розклеювати листівки сепаратистського характеру.

Правоохоронці вже провели у мелітопольця обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку з доказами антиукраїнської діяльності, листівки,  мобільні телефони та різну сепаратистську символіку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Нині слідчі дію тривають.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.

Тим часом, у Херсоні працівниками СБУ затримано двох прибічників неонацизму, які 20 квітня намагалися “відзначити” день народження Гітлера спробою підпалу місцевої синагоги. Як відомо,  комуністична і нацистська ідеології в Україні відправлені на смітник історії одним і тим же Законом…

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру