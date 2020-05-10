Сепаратист, який готував провокації на 9 травня у Мелітополі, затриманий СБУ

Жителя Мелітополя, який пропагував у соцмережах фейкові “Новоросію” і “Запарожскую народную рєспубліку” та закликав вступати до підпілля і готував провокації до 9 травня, викрили співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Depo.Запоріжжя.

Мелітополець створив в одному з популярних месенджерів групу Melitopol Vostanie, в якій закликав до повалення конституційного ладу, пропагував ідеї насильницької федералізації, виходу південних областей зі складу України, створення “Запорізької республіки” та “Новоросії”.

Напередодні відзначення Дня перемоги над нацизмом у другій Світовій війні зловмисник намагався організувати низку провокацій. Зокрема, планував поширювати агітаційну продукцію сепаратистського характеру із закликами до створення “Новоросії” і силового захоплення влади. Виготовив відповідні листівки та підшукував у Мелітополі виконавців, які розповсюджували б їх.

Також відомо, що чоловік пропонував користувачам месенджера, які розділяють його погляди, вступати до так званого “мелітопольського підпілля “Легион” та виконувати завдання зі спостереження за військовими об’єктами, малювати антиукраїнські графіті та розклеювати листівки сепаратистського характеру.

Правоохоронці вже провели у мелітопольця обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку з доказами антиукраїнської діяльності, листівки, мобільні телефони та різну сепаратистську символіку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Нині слідчі дію тривають.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.

Тим часом, у Херсоні працівниками СБУ затримано двох прибічників неонацизму, які 20 квітня намагалися “відзначити” день народження Гітлера спробою підпалу місцевої синагоги. Як відомо, комуністична і нацистська ідеології в Україні відправлені на смітник історії одним і тим же Законом…