На Донбасі ворог нарвався на жорстку вогневу відповідь ЗСУ

На Донбасі окупанти протягом дня 10 травня шість разів порушили режим припинення вогню, українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: 10 травня незаконні збройні формування ОРДЛО 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння – міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські військові у відповідь на ворожі обстріли відкрили вогонь по терористам.

Дослівно: “Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі проведення операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл. Втрати противника уточнюються. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було”.

Схожою ситуація була й напередодні, 9 травня: ворог 7 разів порушив режим припинення вогню, чим “випросив” жорстку відповідь Об’єднаних Сил.