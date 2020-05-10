У Польщі й Україні відзначають 100-річчя спільних перемог над військами більшовицької Росії

Очільник Інституту національної пам’яті Польщі, доктор Ярослав Шарек вшанував пам’ять українських солдатів. На цвинтарі у місті Ланьцут на Підкарпатті він поклав до їхніх могил квіти та запалив пам’ятну свічку.

Про це повідомляє Українська служба Польського радіо.

У четвер, 7 травня, минуло рівно 100 років від визволення Києва Військом польським, яке підтримали союзні підрозділи армії Української Народної Республіки.

Київська операція була результатом союзницького договору між Польщею та УНР, підписаного 21 квітня 1920 р., відомого також як Союз Пілсудський-Петлюра. Її метою була спільна боротьба з більшовицькою Росією.

До кінця війни в 1920 р. українські солдати боролися, аби захистити Польщу від більшовицької навали.

У Ланцьцуті є могили інтернованих українських вояків армії УНР. Вони померли взимку 1919–1920 рр. під час епідемії. Їхні останки, після ексгумації, поховали на міському цвинтарі, де в частині для солдатів Війська польського, котрі загинули під час оборони Ланьцута у 1939 р., стоять кілька десятків безіменних козацьких хрестів та пам’ятний знак з двомовним написом: «Вірним синам України – старшини».

Нагадаємо, Інститут національної пам’яті у 100-річчя підписання Союзу Пілсудський-Петлюра нагадав про значення цієї угоди та спільну боротьбу поляків і українців проти більшовицької навали з Росії.

Також вшанування, присвячені 100-річчю спільної української-польської перемоги над московськими більшовиками пройшли у Варшаві та в Києві, де на Хрещатику реконструктори в одностроях армій Петлюри і Пілсудського розгорнули синьо-жовтий і червоно-білий Прапори Перемоги…