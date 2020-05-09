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МЗС України нагадує Радбезу ООН: російська агресія проти України триває вже довше, аніж Друга світова війна

Дата: 09.05.2020
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Попри уроки Другої світової війни, які цивілізований світ намагається
вивчити для збереження крихкого миру, Росія продовжує чинити агресію
проти України, що триває вже довше, ніж ця масштабна трагедія минулого
сторіччя.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час віртуальної
зустрічі Ради Безпеки ООН у п’ятницю, повідомляє власний кореспондент
Укрінформу.

“Російська агресія проти України, яка призвела до незаконної окупації Криму та
окремих частин Донецької і Луганської областей, уже триває довше, ніж Друга
світова”, – зауважив глава МЗС України.

Міністр нагадав, що розв’язана у самому серці Європи агресія Кремля вже забрала
життя понад 13 тисяч людей та призвела до поранення більше ніж 27 тисяч.
Кулеба підкреслив, що РФ намагається реабілітувати тоталітарний режим, який
існував за часів Сталіна, й водночас створює видимість зовнішньої загрози для
росіян. Таким чином вона виправдовує агресію проти сусідів, таких як Україна і
Грузія, а також гібридні війни проти багатьох інших країн.

“Нехтування історичною правдою та маніпулювання спадщиною Другої світової
війни мають надзвичайну схожість з тим, що відбувалося в Європі у 1930-их роках
минулого століття. Це урок, який слід вивчити заново”, – зауважив міністр
закордонних справ України.

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