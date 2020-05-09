“Хатят лі русскіє вайни?” – розвідка ООС роздобула запис кадрових диверсантів ФСБ, які вбили бійця бригади ЗСУ “Холодний Яр”

Українська розвідка отримала запис з камери російських бійців ФСБ під час їх роботи на Донбасі у лютому 2020-го року.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема їх роботі в період з 26 по 28 лютого в районі населеного пункту Голубівське та Донецький у Луганській області, не підконтрольних Збройним Силам України.

Група складалась з чотирьох осіб:

командир

два снайпери

оператор технічних засобів розвідки

Командир групи – позивний «Сокол», оператор технічних засобів розвідки – позивний «Русак» (уродженець міста Москва – Олександр Петров), один зі снайперів – позивний «Макар».

Група російський військовослужбовців мала на своєму озброєнні снайперські гвинтівки фірми Accuracy International калібром .338 Lapua Magnum з тепловізійним прицілом типу Dedal, автомат Калашникова з тепловізійним прицілом типу Dedal та глушником і тюнінгом російської фірми «Зенит».

Серед обладнання – БПЛА DJ Mavic-2, тепловізійний розвідувальний комплекс SAGEM, що входить до складу французької системи FELIN, метеостанція Kestrel 5700, портативна рушниця радіолектронної боротьби виробництва Росії.

Також за озвученою інформацією саме ця група здійснила вбивство українського військового з Луганської області – головного сержанту взводу Володимир Федченко із позивним «Фед» з 93-ї бригади «Холодний Яр».

Пресслужба ООС, постер “Ніколи?Знову…” – роботи художника Андрія ЄРМОЛЕНКА