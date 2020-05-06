Інститут нацпам’яті запрошує до онлайн-дискусії, присвяченої 100-річчю завершення Першого Зимового походу Армії УНР

Похід тривав п’ять місяців — з 6 грудня 1919 по 6 травня 1920 років — і став однією з найбільш героїчних і успішних бойових операцій часів Української революції 1917-1921 років.

Учасники походу подолали більше 2500 кілометрів територією сучасних Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей, провівши понад 50 успішних боїв.

6 травня 2020 року виповнюється 100 років завершення Зимового походу. Біля села Писарівка сучасного Ямпільського району Вінницької області передові відділи Армії УНР під командуванням генерала Михайла Омеляновича-Павленка зустрілись з розвідувальними підрозділами 2-ї Стрілецької дивізії полковника Олександра Удовиченка, що наступали з заходу спільно з польськими союзниками і вже спільно звільняли Україну від московсько-більшовицьких загарбників.

Учасники онлайн-дискусії:

Тетяна Швидченко, кандидатка історичних наук, дослідниця Першого Зимового походу, засновниця освітньої платформи “Експертний Корпус”;

Михайло Ковальчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України;

Олександр Федоришен, історик, директор Центру історії Вінниці, організатор фестивалю військово-історичної реконструкції “Вінниця – Столиця УНР”;

Сергій Гула, кандидат історичних наук, заступник директора Центру історії Вінниці;

Модератор – Богдан Галайко, кандидат історичних наук, начальник Центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті

Питання до обговорення:

Навіщо потрібен був Зимовий похід?

Чим вимірюється успіх Першого Зимового походу?

Які результати походу для армії УНР і для України?

Чи достатньо сучасне суспільство знає про Зимовий похід та Українську революцію 1917-1921 років?

Які уроки тієї сторінки минулого є актуальними для сьогодення?

Навіщо і як потрібно пам’ятати про Перший Зимовий похід?

Чи може бути пам’ять про Перший Зимовий похід туристично привабливою?

Час: 6 травня, середа, 18:00

Трансляція буде доступна на сторінці Українського інституту національної пам’яті у мережі Facebook.