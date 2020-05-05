СБУ заблокувала тисячі спільнот, що поширювали фейки в інтернет-мережі

СБ України за період дії карантинних заходів заблокувала понад 2,1 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 900 тис. користувачів, викрила 301 інтернет-агітатора, що поширювали різні фейки про епідемію COVID-19. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Встановлено, що 14 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони, намагаючись використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу й паніки.

«СБУ зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період травневих свят їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на інші суспільно-політичні питання. Російські спецслужби використовують різні приводи для впливу на інформаційний простір України, поширення панічних і сепаратистських настроїв», – йдеться в повідомленні.

Так, в Одесі СБУ запобігла спробі представників проросійського руху «Куликове поле» організувати низку провокацій у роковини трагедії, яка відбулася 2 травня 2014 року. Організатори планували поширювати агітаційну продукцію із закликами про створення так званої республіки Новоросія та силового захоплення влади.

«Під час обшуків у них вилучено поліграфію з поділом України на фейкову «республіку Новоросія» та «бандерівську Україну», наліпки з написами «Одесса русский город» та «Одесса – Новороссия», символіку з пропагандою тоталітарного режиму тощо», – зазначили в пресслужбі.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України. «На Дніпропетровщині СБУ викрила трьох мешканців, які поширювали заклики до протестів на травневі свята через карантин. Аналіз електронного листування зловмисників вказує, що їхні дії координували з Російської Федерації. Оперативники СБУ навіть встановили, що одного з агітаторів замовники з РФ примушували розміщувати заклики до порушення територіальної цілісності України, погрожуючи депортацією матері, яка працює у Москві», – наголосили у відомстві.

Такі агітатори «працювали» в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі. Інформацію стосовно виявлених 287 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 118 осіб уже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку.