На Кіровоградщині археологи знайшли храм, старший від єгипетських пірамід

На Кіровоградщині знайшли протомісто часів Трипільської цивілізації IV тисячоліття до нашої ери. Воно старше єгипетських пірамід, які будували у ІІІ тисячолітті.

Поселення розташоване на полях між селами Небелівка та Оксанине Новоархангельського району Кіровоградської області. Воно частково займає трикутний у плані мис, утворений злиттям двох струмків на правому березі річки Небелівка, лівої притоки Ятрані. На підставі даних археологічної розвідки загальна площа сягає 300 га.

Небелівка є другим за розміром після Тальянок (450 га) поселенням Трипільської культури. Тут містилося 1500 будівель, загальна кількість жителів становила до 7 тис. осіб. За площею та кількістю жителів це було найбільше поселення того часу в усій Європі.

Це -залишки храму, в якому збиралися мешканці цілого селища площею близько 238 гектарів, у якому було майже півтори тисячі жител. У храмі знайдено рештки семи вівтарів, на яких колись розпалювали священний вогонь. Це була велична громадська споруда — ширина дверей, визначена за виявленим глиняним порогом, досягала 1,7 метра. Тобто дві людини могли в ті двері зайти-вийти одночасно. Далі йшов десятиметровий коридор, і наступні двері — взагалі два метри завширшки. Тобто масштабами ця споруда не поступалася сучасним їй храмам Месопотамії.

Небелівський храм мав два поверхи, його стелю підтримували десятки дерев’яних колон. Було знайдено навіть відбитки мотузок, якими давні будівельники монтували каркас споруди. Фарбовані в червоне стіни й підлога створювали в учасників ритуалів піднесений настрій. Навколо була відкрита площа, де могли розміститися кілька тисяч мешканців селища.

Причому «брама» храму звернена в той бік, де сходить сонце. У відчинені двері потрапляли вранішні сонячні промені, — розповідає археолог Михайло Відейко.