“Укроборонопром” відправив у ЗСУ чергову партію нових бронетранспортерів з Харкова

Попередня партія бронетранспортерів була передана місяць тому – у березні 2020-го року та складалась з чотирьох одиниць.Перші ж відвантаження бронетехніки, після відновлення робіт за контрактом 2016 року, відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

Наразі контракт виконується у повному обсязі та згідно з графіком, під час карантину та надзвичайної ситуації в Україні бронетранспортери збираються на ХКБМ без затримок.

Так, лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

Окрім всього іншого, ця партія бронетранспортерів укомплектована кулеметами КТ-7,62 від київського заводу «Маяк», що відновив свою роботу.