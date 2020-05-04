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“Укроборонопром” відправив у ЗСУ чергову партію нових бронетранспортерів з Харкова

Дата: 04.05.2020
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Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ) передало до ЗСУ партію бронетранспортерів БТР-4Е.

Про це повідомила пресслужба ДК «Укроборонпром».

Передана ХКБМ партія – з п’яти бронетранспортерів, виготовлених на підприємстві.

 Попередня партія бронетранспортерів була передана місяць тому – у березні 2020-го року та складалась з чотирьох одиниць.Перші ж відвантаження бронетехніки, після відновлення робіт за контрактом 2016 року, відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

Наразі контракт виконується у повному обсязі та згідно з графіком, під час карантину та надзвичайної ситуації в Україні бронетранспортери збираються на ХКБМ без затримок.

Так, лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

Окрім всього іншого, ця партія бронетранспортерів укомплектована кулеметами КТ-7,62 від київського заводу «Маяк», що відновив свою роботу.

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