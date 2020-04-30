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Українець став чемпіоном Тайваню з баскетболу

Дата: 30.04.2020
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Українець Ігор Зайцев став чемпіоном Тайваню з баскетболу.

 Про це повідомляє ukrbasket.net.

Варто зауважити, що Зайцев є гравцем збірної України з баскетболу.

Зазначається, що у фінальному матчі команда українця “Бір” виборола перемогу в “Юлонь” з рахунком 117:78. Загальний рахунок серії – 4:3.

Як стало відомо, переможці мали одну бонусну перемогу в фінальній серії, оскільки вони були лідерами чемпіонату.

Середня статистика 30-річного українця за сезон: 15,6 очка, 8,1 підбирання, 3,1 передачі за матч.

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