Українець став чемпіоном Тайваню з баскетболу

Українець Ігор Зайцев став чемпіоном Тайваню з баскетболу.

Варто зауважити, що Зайцев є гравцем збірної України з баскетболу.

Зазначається, що у фінальному матчі команда українця “Бір” виборола перемогу в “Юлонь” з рахунком 117:78. Загальний рахунок серії – 4:3.

Як стало відомо, переможці мали одну бонусну перемогу в фінальній серії, оскільки вони були лідерами чемпіонату.

Середня статистика 30-річного українця за сезон: 15,6 очка, 8,1 підбирання, 3,1 передачі за матч.