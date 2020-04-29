СБУ затримала терористів групи “Німця”, які підривали мости на Донеччині та Луганщині

СБУ затримала на Донбасі підривників мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, двох мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині та вилучила у них арсенал вибухівки.
Про це повідомляє видання Патріоти України з посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько «Німець», причетної до низки диверсійних актів.
Терористи використали вибухівку для підриву 4 мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, 2 мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині, ще два мости у Лисичанську були заміновані.
«Співробітники спецслужби задокументували, що у 2014 році група «Німця» захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт.», – йдеться у повідомленні пресслужби.
Затримали ватажка у ході спецоперації СБУ та Національної поліції у районі Лисичанська 8 вересня 2019 року. Під час слідчих дій зловмисник надав викривальні покази. Правоохоронці отримали від «Німця» детальну інформацію про вчинені групою злочин, розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, що призначалися для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи.
З жовтня 2019 року до квітня 2020-го співробітники СБУ та Нацполіції виявили та ліквідували на території Луганської та Донецької областей кілька схронів «групи Бергмана».
Зі схованок в цілому вилучено:
- саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника та вибухової речовини, що становить майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті
- 17 гранат РГД-5 та Ф-1
- 400 грамів тротилу
- 3 міни ПМН
- 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7
- автомат Калашникова з чотирма магазинами
- пістолет марки «Star model B»
- 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2
- понад 2 тисячі бойових набоїв різного калібру