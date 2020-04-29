“Королівська” бригада ЗСУ отримала модернізовані танки Т-72

Танкісти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила отримали модернізовані танки Т-72.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Проєкт модернізації реалізовано Київським бронетанковим заводом у тісній співпраці з Міністерством оборони – а саме, з Центральним бронетанковим управлінням Збройних Сил України.

До війська передано перший батальйонний комплект таких танків. Бойові машини вже засвітилися під час відпрацювання вправи «обкатка танком» особовим складом «королівської» бригади.

Танк отримав прилади нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління та нічний приціл для ведення вогню керованими ракетами.

Однією з головних особливостей Т-72 є можливість ведення вогню високоточними керованими ракетами “Комбат” від підприємства Концерну ДККБ “Луч”. Крім того, бойовий танк Т-72 має рівень захисту нового покоління, який забезпечують сучасні елементи динамічного захисту.

Також у модернізованих Т-72 встановлені комплекти з цифрової радіостанції та супутникової навігаційної апаратури, що дозволяє підтримувати зв‘язок з піхотними підрозділами для взаємодії на полі бою.

На модернізованих танках виконана заміна гусениць на нові з резинометалевим шарніром і обрезиненою біговою доріжкою, що дозволило збільшити плавність ходу танку.