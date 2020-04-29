До 30-річчя Української республіканської партії відкрито архівну онлайн-виставку

29-30 квітня 1990 року пройшов Установчий з’їзд Української республіканської партії, котра постала на базі Української Гельсінської спілки.

Ця перша ластівка в політичному розмаїтті українського суспільства мала значний вплив на його демократизацію та відіграла важливу роль у становленні незалежної Української держави. Різко опозиційні до ще правлячої на той час партії комуністів, українські республіканці від самого початку проголосили курс на здобуття цілковитої самостійності України.

У Центральному державному архіві громадських обʼєднань України до ювілею створення партії сформовано фонд Української республіканської партії за № 271, в якому зосереджено документи за 1990-2002 роки.

Миттєво отримати доступ з будь-якої точки світу до архівних документів партії можна, перейшовши на сайт архіву.