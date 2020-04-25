Тисячастолітній дуб Максима Залізняка у Холодному Яру вчергове “підлікували”

Тисячастолітній дуб Максима Залізняка, що на Чигиринщині біля селища Буда, обробили від шкідників та хвороб. Такі заходи проводять тричі на рік, розповів Суспільному завідувач філією “Холодний Яр” Богдан Легоняк.

Тисячастолітній дуб Максима Залізняка – одне із найстаріших та найбільших дерев в Україні, зазначив завідувач філією “Холодний Яр” Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” Богдан Легоняк. За легендою саме під цим дубом збиралися гайдамаки на чолі з Максимом Залізняком. Під його кроною вони і відпочивали. Аби дерево прожило ще не один десяток років, каже Богдан Легоняк, за ним щороку доглядають.

Завідувач філіалом додає, посохла деревина приваблює великого дубового вусача та жука-оленя – червонокнижних комах. Їх працівники збирають вручну та відносять на інші території. Дупла ж жуків та стовбур сьогодні обробляють мідним купоросом. Для цього воду нагрівають на вогнищі.

Найвища точка на дубі сягає тридцяти метрів. Арборист Петро Гордієнко на тисячолітнього дуба залазити буде не вперше. Верхівку чоловік оприскує розчином від шкідників та захворювань.

За інформацією Богдана Легоняка, кошти на засоби для обробки надають доброчинники й небайдужі люди. Та, не зважаючи на свій вік, стан дуба Максима Залізняка хороший.

Тетяна РЕВА, Суспільне. Фото Богдана ЛЕГОНЯКА