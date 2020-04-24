З 24 по 30 квітня на полігоні “Алібей” пройдуть чергові ракетні стрільби: Україна випробовує потужність новітніх крилатих ракет

Цими вихідними та наступного тижня на Державному випробувальному полігоні “Алібей” пройдуть ракетні стрільби.

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на інформацію у морських приписах щодо перекриття районів Чорного моря.

Загалом вже видано два морських приписи по перекриттю районів традиційних для випробувань комплексу «Вільха» та «Нептун».

Відповідно до морського припису 0609/2020 з 24 квітня по 26 квітня, о 21:00 і до 15:00 перекривають район між у північній частині Чорного моря між Одеською та Херсонською областями:

За оцінками Українського мілітарного порталу відповідно до попередніх випробувань тут стрілятиме ракетний комплекс «Вільха-М» на максимальну дальність.

За приписом 0610/2020 в період з 26 по 30 квітня, 21:00 до 15:00 кожного дня буде перекритий район у північно-західній частині Чорного моря де зазвичай відбуваються випробування комплексу крилатих ракет РК-360 МЦ «Нептун»:

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Нагадаємо, що попередні ракетні пуски відбувалися 31 березня, коли випробовувалася «Вільха-М», та 2 квітня, коли в ході одного з етапів заводських випробувань ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» уразила морську мішень на заданій дальності.