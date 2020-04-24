Набули досвіду і повернулися: прибув літак з українськими лікарями, які допомагали боротися з епідемією в Італії

Після майже трьох тижнів допомоги в боротьбі з COVID-19 у лікарнях Італії українські лікарі зрештою повернулися додому.

Про повернення лікарів з італійських міст Пезаро та Урбіно повідомив у Facebook посол України в Італії Євген Перелигін.

«Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули важливого досвіду в боротьбі з COVID-19, що віднині стане в пригоді й для хворих на коронавірус у нашій держав», – зазначив Перелигін.

За словами самих лікарів, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від місцевих мешканців. Люди впізнавали їх на вулицях і в супермаркетах. Вони дякували медикам за те, що ті відгукнулися.

Подяку висловили також черниці монастиря Святої Кьяри. Вони надіслали лист: «Ми вдячні за проявлені до нас братніми українськими лікарями любов та милосердя. Жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ сьогодні потерпає від війни та страждань».

Як пізніше повідомив на своїй сторінці у Facebook Антон Геращенко, українські медики повернулися з Італії, де надавали фахову допомогу у протидії коронавірусу, їхній літак приземлився в аеропорту «Жуляни».