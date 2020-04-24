Футболіст Артем Кравець заявляє: де б він не був – завжди допомагатиме київському “Динамо”

Нападник збірної України Артем Кравець прокоментував можливість повернення у київське “Динамо”. Наразі Кравець є гравцем турецького “Кайсеріспору”.

В інтерв’ю “Динамо Online” на офіційному Youtube-каналі “біло-синіх” Кравець заявив, що влітку може змінити клуб. Втім, де Кравець продовжить кар’єру, він ще не знає.

“Як то кажуть, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Упевненості немає, можливо, влітку поїду до іншої країни, а може, залишуся в Туреччині.

Тут не дивляться на вік, а виключно на якість твого футболу та твою підготовку. На цей момент планів залишати Туреччину немає, але все може змінитися в будь-який момент. Ніхто не знає, що станеться в житті завтра або навіть через годину”, – заявив Артем.

Кравець не планує повертатися в Україну, але завжди готовий допомогти “Динамо”.

Повертатися до України в планах не було, але, знову-таки, все може помінятися. “Динамо” – це клуб топ-рівня, в якому зараз йде перебудова, більше довіряють молодим. Думаю, це правильно. Повертатися та займати чиєсь місце – однозначно ні. Але якщо виникне ситуація, що я буду потрібен – завжди готовий допомогти рідному клубу, в якому провів половину життя,

– заявив Кравець.

Нагадаємо: Артем Кравець – вихованець київського “Динамо”, в якому провів 14 років. У складі “біло-синіх” Артем провів 141 матч і забив 43 голи. Двічі ставав чемпіоном України з “Динамо”.