“Вася і карантин”: українські кіновиробники презентували новий комедійний вебсеріал

Кінокомпанія FILM.UA презентувала новий комедійний вебсеріал під назвою “Вася і карантин”.

Про це повідомили в прес-службі кінокомпанії, передають Патріоти України.

“Головний герой – простий хлопець, який через пандемію змушений сидіти вдома, як і ми з вами. Йому нудно, його тягне до улюбленої Валі, але дівчина боїться хвороби і не пускає Васю. Їхні стосунки під загрозою. Що ж буде далі?”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кожна серія – це окрема скайп-розмова Васі з коханою, рідними, друзями. І все це – не покидаючи чотирьох стін.

У головних ролях знялися уже відомі актори Дмитро Хом’як і Наталя Кобізька.

Творці серіалу режисер і автор сценарію Аркадій Непиталюк і продюсер Олеся Лук’яненко запрошують до участі і інших акторів. Адже серіал задуманий як акторський практикум, щоб не застоюватися під час карантину. Для кожного актора буде придумана окрема роль.

“Серіал є інтерактивним – народжується тут і зараз, тому кожен глядач може запропонувати свій варіант розвитку сюжету і поділитися смішними “карантинними” історіями”, – підкреслили в FILM.UA.

Першу серію вже можна подивитися на YouTube.