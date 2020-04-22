У складі експедиції українських полярників, яка прибула до Антарктиди – ветерани АТО

На станції «Академік Вернадський» в Антарктиді триває ротація. На зміну 24-й експедиції, учасники якої відзимували на станції понад рік, і сезонному загону науковців, що перебуває там кілька місяців, прибула 25-та Українська експедиція.

Як розповів очільник Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України Євген Дикий (ветеран батальйону “Айдар”), через ситуацію у світі з коронавірусом у 25-ї експедиції була, мабуть, найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди. Він нагадав, що через карантин команда не змогла з першого разу дістатися континенту та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію «Академік Вернадський», на яку прибули вночі (за київським часом) 21 квітня.

Наразі на станції складні погодні умови – дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників упродовж наступних кількох днів стане розвантаження корабля. З Чилі він привіз приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів і пального. За словами учасників експедиції, попри погану погоду, вони мають чудовий та святковий настрій, з яким працювати набагато легше.

Ще кращий настрій у команди 24-ї експедиції. Адже, як розповів один з її учасників у Telegram-каналі «Полярники і полярниці», після розвантаження судна та завантаження сміття його команда передасть станцію 25-й експедиції й вирушить додому: «Вчора в обід до нас нарешті прийшло таке довгоочікуване судно Betanzos з нашою заміною – 25-ю експедицією. Ми їх радо зустріли, але повноцінне розвантаження ще не почалося через сильний вітер і відповідно високу хвилю».

Також у Telegram учасники команди, що вже понад рік перебувають у складних умовах, діляться своїми емоціями від зустрічі гостей і найближчими планами: «Ці дні перезмінки зазвичай найгаласливіші та найінтенсивніші за весь рік: багато роботи, багато людей (40 осіб буде на станції), спати ніколи та й ніде – кубрики звільняємо для нової зміни й ми вже спимо хто де – в бібліотеці, спортзалі, на горищі. Але хіба це складнощі, коли дім уже ТАК близько. Лише пару тижнів карантину в Чилі (є невелика ймовірність, що ми можемо й пропустити цей етап), потім дорога додому (теж невідомо, як саме швидко нас забиратимуть з Пунта-Аренасу), ще плюс два обов’язкові тижні карантину в Україні – і десь у другій половині травня чи може й аж на початку червня ми нарешті зможемо побачитись з рідними».

Варто нагадати, що лікарем 25-ї експедиції є Ігор Дейнека, анестезіолог з Рівного, який понад рік служив у 59-му мобільному шпиталі. А системний механік – учасник бойових дій Максим Білоус із Шепетівки Хмельницької області. Також у складі експедиції – учасники з Києва, Харкова, Одеси та Житомирщини.

Довідково. «Академік Вернадський» – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Працює постійно та є метеорологічною й географічною обсерваторією. Так, з 1947 року на станції (яка тоді мала назву «Фарадей» і належала Великій Британії, Україні була передана 1996 року) проводять постійне спостереження за погодою. Завдяки даним станції створюють моделі прогнозування погоди в усьому світі як на кілька днів, так і на пів року, рік. Також проводять спостереження за магнітним полем Землі, станція входить у всесвітню мережу Intermagnet. Окрім того, Антарктида – унікальний полігон для дослідження грозової діяльності Землі, яка є одним з індикаторів потепління на планеті.