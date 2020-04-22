21 квітня у зоні ООС ліквідовано двох ворогів України

21 квітня російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові втрат не понесли, натомість знищили двох окупантів.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: “Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”.

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки із гранатометів різних систем. Поблизу Старогнатівки ворог вів обстріли зі танкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Також ворог порушував “тишу” біля Красногорівки, Кримського та Новотошківського.

“Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було”, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, українські військові знищили двох російських найманців.