Сталлоне зніме фільм, присвячений українським боксерам

Всесвітньовідомий американський актор, режисер і сценарист Сильвестр Сталлоне має намір зняти стрічку “Брати – легенди”, присвячену українським боксерам Віталію та Володимиру Кличкам.

Про це пише Mixsport.

Сильвестр Сталлоне виступить режисером і сценаристом стрічки. Зйомки планується розпочати вже восени 2020 року. Прокат запланований на квітень 2021 року.

Сталлоне є фаном боксерського таланту українських боксерів і товаришує з ними. Відомо, що 2012 року він прилітав до Гамбурга на поєдинок Володимира Кличка з поляком Маріушем Вахом, а 2009 року в Лос-Анджелесі підтримував Віталія в поєдинку з американцем Крісом Арреолою.