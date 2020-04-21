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Сталлоне зніме фільм, присвячений українським боксерам

Дата: 21.04.2020
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Всесвітньовідомий американський актор, режисер і сценарист Сильвестр Сталлоне має намір зняти стрічку “Брати – легенди”, присвячену українським боксерам Віталію та Володимиру Кличкам.

Про це пише Mixsport.

Сильвестр Сталлоне виступить режисером і сценаристом стрічки. Зйомки планується розпочати вже восени 2020 року. Прокат запланований на квітень 2021 року.

Сталлоне є фаном боксерського таланту українських боксерів і товаришує з ними. Відомо, що 2012 року він прилітав до Гамбурга на поєдинок Володимира Кличка з поляком Маріушем Вахом, а 2009 року в Лос-Анджелесі підтримував Віталія в поєдинку з американцем Крісом Арреолою.

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