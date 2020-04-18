Українець-винахідник введений до Зали Слави США

17 квітня 1931 року у Жовкві на Львівщині народився американський винахідник Любомир Романків, завдяки якому стала можливою поява жорстких дисків та персональних комп’ютерів. Один з десяти винахідників, які введені до Зали Слави США.

Вмикаючи комп’ютер ми активуємо одразу кілька патентів українця. “Люди в мене запитують, – розповідає Любомир Романків, – “Покажіть, що саме із ваших розробок я використовую на своєму комп’ютері”. Моя відповідь дуже проста: натисніть кнопку “Пуск” на клавіатурі, ви побачите картинку на екрані – це моя магнітна головка на жорсткому диску уже працює. Окрім цього, іще сім інших моїх патентів працюють на вас”.

Любомир Романків – директор відділу електрохімічної технології й магнетизму Дослідного центру корпорації ІВМ, провідний науковець компанії у галузі комп’ютерних технологій, автор і співавтор 180 наукових відкриттів (67 з них запатентував) та 150 наукових статей.

У 1957 р. він отримав ступінь бакалавра в Університеті Альберти, закінчив магістратуру та отримав звання доктора філософії в галузі металургії та матеріалознавства в Массачусетському технологічному інституті (1962). Керував Центром електрохімічної технології та мікроструктур в Дослідному Інституті ім. Т. Дж. Ватсона компанії ІВМ.

Головний напрям його роботи (саме він і приніс найбільший успіх винахіднику) був пов’язаний з вивченням магнітних матеріалів, рефлективними дисплеями та процесами міднення. Так він відкрив процеси створення індуктивних і магніторезистивних мікроголовок для записування/зчитування інформації на жорстких дисках комп’ютерів, розробив індустріальний процес, а також інструменти та усе необхідне для запуску виробництва жорстких дисків. Саме такі диски закупив у ІВМ інший відомий американець українського походження – Стів Возняк – для невеликого стартапу в гаражі. З часом із цього постала знаменита компанія Apple на чолі зі Стівом Джобсом. А Любомир Романків також винайшов технологію пайки мікроконтактів на комп’ютерному чіпі і технологію формування багаторівневих з’єднань, що нині є в кожному комп’ютері.

Винахід та робота Любомира Романкова дозволила ІВМ заробити мільйони доларів, водночас він підготував ціле нове покоління інженерів для компанії. Загалом українець отримав 13 нагород за видатні винаходи та внесок від IBM і 25 нагород за винаходи та досягнення, включений до престижних видань “Хто є хто в науковому світі” та в “Хто є хто в Америці”. У березні 2012 р. Любомир Романків введений до Зали національної слави США, є одним з десяти винахідників, удостоєних такої честі.

Незважаючи на те, що він вважається одним з кращих винахідників у США, має десятки патентів, але мільйонером винахідник не став. Не гроші, а внесок у науку були і лишаються для нього пріоритетом.

Поряд з науковою та винахідницькою діяльністю Любомир Романків завжди приділяв багато уваги участі в житті української громади. Він – член президії Світового конгресу українців, голова Комітету Української Молоді при СКУ, був організатором і головою студентських товариств в Едмонтоні та Бостоні, засновник і керівник української радіопрограми в Едмонтоні, засновник курсів української культури в Мерсі-коледжі (Нью-Йорк).

Л.Романків – один із активних діячів та керівників Пласту. Його членом він став у 1946 р. в Берхтесгадені, Німеччина. І відтоді пройшов шлях від виховника та організатора станиці в Едмонтоні до голови ГПР. Саме він наприкінці 1980-х – початку 1990-х років ініціював початок переговорів із Скаутовим бюром в Женеві про приняття Пласту до Світового Скаутингу. А також допомагав розбудовувати Пласт в Україні на початку 1990-х років. Має низку пластових відзнак.

Джерело: Diaspora.ua