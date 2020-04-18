Православна церква України закликає вірян залишатися на Великдень вдома

У зв’язку із запровадженим карантином через спалах нового типу коронавірусу COVID-19 ПЦУ закликає вірян залишитися на Великдень вдома і долучитись до богослужінь онлайн. Що стосується великодніх страв, то церква радить купити вже освячені паски або окропити їх самостійно освяченою водою.

Про це повідомила пресслужба Православної церкви України.

У ПЦУ зауважили, що карантин не скасовує Великдень, проте вносить певні корективи у його відзначення. Там нагадали, що цьогоріч великодні страви не будуть спільно освячуватись у храмах та на прихрамовій території. Дозволено освячувати паски лише у маленьких населених пунктах, селах та селищах міського типу, на вулиці, безпосередньо, біля будинку чи на подвір’ї, із дотриманням “соціальної дистанції”.

“Якщо ж сталося так, що ви живете у великому місті та не встигли придбати саме освячену паску, то ви можете самостійно її окропити освяченою водою. Зробити це варто у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах”, – кажуть у пресслужбі ПЦУ.

Також у церкві радять вірянам взяти участь у Великодній літургії дистанційно і не йти до храму, щоб не наражати себе та оточуючих на небезпеку. У ПЦУ пояснили, що під час молитви вдома важливо звершувати її перед іконою і уважно слухати богослужіння, “перебуваючи у домі наче у храмі, дотримуватись звичайних правил участі у церковному богослужінні”.

Стосовно плащаниці, її цьогоріч винесуть, однак церемонія буде відбуватися без цілувань, а обнесення навколо храму дозволяється лише тим, хто бере участь у службі, з дотриманням безпечної дистанції.

“Також помолімося вдома за спочилих ближніх у поминальні дні після Великодня. Наші священнослужителі обов’язково будуть разом з вами відвідувати кладовища, однак пізніше – звершення заупокійних молитов переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)”, – підсумували у ПЦУ.

ТСН