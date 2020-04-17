Райцентр Кам’янка – один з найактивніших учасників конкурсу “Великдень вдома” від центрального телеканалу

У передчутті найсвітлішого свята весни – Великодня – шоу «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» вирішило «розфарбувати будні» українців і запросило усіх бажаючих до участі в конкурсі малюнків «Великдень вдома».

Тематичні малюнки приймаються до 19 квітня, повідомляє «Козацький край». Голосування триватиме до 20 квітня. А вже 21 квітня на сторінці «Ранку з Україною» у Facebook буде оголошено переможців. Троє з них отримимають у подарунок кухонні комбайни – вже для іншої, кулінарної творчості удома – як під час карантину, так і після його завершення…

Мета акції абсолютно зрозуміла – пропагування зустрічі Великодня удома, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих.

На сторінці конкурсу «Великдень вдома» можна як ознайомитися з уже надісланими роботами, так і проголосувати за них. Варто спробувати й самому взяти участь…

Наразі тут можна бачити малюнки з Одеси, Херсону, Харкова, Дніпра, Сєвєродонецька, Кривого Рогу, Маріуполя, Чернівців, Львівщини, Сумщини…

Привертає увагу те, що особливо багато учасників з центру України – з Києва, Полтавської та Черкаської областей. Причому, на прикладі Черкащини бачимо, що прислухалися до заклику залишатися вдома як у містах (Черкаси, Корсунь-Шевченківський), так і в селах (Лебедин Шполянського району). Цікаво, що багато учасників конкурсу малюнку – з Кам’янки, райцентру, де вводилися найсуворіші в області карантинні обмеження з-за рекордного сплеску захворюваності в місті.

Учасники конкурсу переконані: якщо у святкові дні квітня й початку травня поставитися відповідально до безпеки і не влаштовувати масові скупчення людей – Україна швидше й з меншими проблемами зможе повернутися до звичного ритму життя!