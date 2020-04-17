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НАТО поглиблює співпрацю з Україною. Пріоритети – протистояння кіберзагрозам і Чорне море…

Дата: 17.04.2020
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Новий пакет підтримки НАТО передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм Альянсу.

Додатковий пакет допомоги Північноатлантичного Альянсу, схвалений союзниками для України і Грузії, буде спрямований на поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення безпеки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає пресслужба НАТО.

За його словами, новий пакет підтримки передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО.

«Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною та Грузією, у тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх», – заявив Столтенберг.

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