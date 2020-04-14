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США передали ЗСУ партію спецавтомобілів на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70

Дата: 14.04.2020
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Передачі цих позашляховиків не завадив навіть карантин - ні в США. ні в Україні

Посольство США в Україні передало ЗСУ партію спеціальних машин на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Про це вони написали на своїй сторінці у Twitter.

Деталі спецобладнання і точна кількість машин не називаються, але щонайменше 5 спеціалізованих  автомобілів, потрапили у кадр на фото, розміщеному у Twitter  американського посольства.

Ці машини надійшли в рамках технічної допомоги від США. На початку 2017 року Україна вже отримала 43 нових позашляховика Toyota Land Cruiser 70. Ці машини виконують різноманітні завдання в підрозділах Сил Спеціальних операції ЗСУ.

Автомобілі цієї моделі активно використовуються у багатьох арміях світу та військових конфліктах через свою надійність та всюдихідність.

Український мілітарний портал

Такі 5-дверні "крузаки", як їх називають українські спецпризначенці, користуються популярністю у багатьох арміях світу

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