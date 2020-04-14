США передали ЗСУ партію спецавтомобілів на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70

Посольство США в Україні передало ЗСУ партію спеціальних машин на базі позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Про це вони написали на своїй сторінці у Twitter.

Деталі спецобладнання і точна кількість машин не називаються, але щонайменше 5 спеціалізованих автомобілів, потрапили у кадр на фото, розміщеному у Twitter американського посольства.

Ці машини надійшли в рамках технічної допомоги від США. На початку 2017 року Україна вже отримала 43 нових позашляховика Toyota Land Cruiser 70. Ці машини виконують різноманітні завдання в підрозділах Сил Спеціальних операції ЗСУ.

Автомобілі цієї моделі активно використовуються у багатьох арміях світу та військових конфліктах через свою надійність та всюдихідність.

Український мілітарний портал