Глядацькі симпатії “Золотої дзиги”: перші два місця від українців – “антимосковським” історичним фільмам, третє – кінокомедії від Зеленського

Найбільше голосів здобули два фільми про історію Українського Спротиву і Визвольної Боротьби: «Заборонений» про поета-дисидента Василя Стуса і «Крути 1918» про героїчну оборону Києва від московської інтервенції – сумарно вони набрали більше 7,5 тисяч глядацьких голосів. За кінокомедію від «95 кварталу» (режисерів В.Зеленського та Д.Додсона) «Я, ти він, вона» голосували 1705 разів – у результаті вона опинилася на 3-у місці.

До першої п’ятірки увійшли також історичний фільм «Захар Беркут» про монгольську навалу 1241 року та стрічка «Давай танцюй» про екстремальні пригоди сучасних молодих людей – між Донбасом, де стріляють, і бурхливим життям столичного Києва…

Другу п’ятірку очолює фільм для підлітків «Фокстер і Макс» (реж. Анатолій Матешко), а останнім у списку номінантів – ще одна кінокомедія від «95 кварталу», зовсім не дитячий фільм “Свінгери – 2″ (реж. Андрейс Екіс), який набрав усього 27 голосів…

Перелік складався з 10 номінантів, публікуємо їх у порядку кількості здобутих голосів глядацьких симпатій за результатами онлайн-голосування, яке завершено 12 квітня:

● “Заборонений” (реж. Роман Бровко) – 4056 голосів

● “Крути 1918″ (реж. Олексій Шапарєв) – 3611 голосів

● “Я, ти, він, вона” (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон) – 1705 голосів

● “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн) – 812 голосів

● “Давай танцюй” (реж. Олександр Березань) – 575 голосів

● “Фокстер і Макс” (реж. Анатолій Матешко) – 373 голоси

● “Ціна правди” (реж. Аґнешка Голланд) – 312 голосів

● “Клара та чарівний дракон” (реж. Олександр Клименко) – 47 голосів

● “Зустріч однокласників” (реж. Валентин Шпаков) – 38 голосів

● “Свінгери – 2″ (реж. Андрейс Екіс) – 27 голосів

Підсумки глядацького голосування будуть оголошені 28 квітня під час церемонії Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”. Пряма трансляція заходу на сайтах: segodnya.ua та uafilmacademy.org