Допомагаючи НАТО, надпотужні українські “Руслани” доставили медичні вантажі з Китаю у Польщу, Чехію та Словаччину

Український транспортний літак Ан-124 «Руслан» доставив до польського міста Вроцлав з Китаю тонни медичного обладнання.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Доставка була здійснена у рамках участі в міжнародній програмі НАТО із стратегічних перевезень SALIS.

Загалом було до Польщі українські літаки доставили 180 тисяч захисних костюмів та 190 тисяч масок.

“Вантажний літак АН-124 перевіз декілька тонн терміново потрібного медичного обладнання з Китаю, включаючи 190 тисяч масок та 180 тисяч захисних костюмів. Рейс приземлився у Вроцлаві, Польща (9 квітня) для допомоги у боротьбі в цій країні з COVID-19”, – повідомили у НАТО.

Згідно з програмою SALIS, країни НАТО мають доступ до п’яти літаків Ан-124 «Руслан» української Державної компанії «Антонов» упродовж декількох днів.

Раніше в рамках цієї ж програми український літак Ан-124 «Руслан» доставив медичні засоби з Китаю у Чехію та Словаччину.