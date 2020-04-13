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Окупанти тричі за день порушили режим припинення вогню – і отримали жорстку відповідь

Дата: 13.04.2020
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У понеділок, 13 квітня, збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, але українські військові відповіли прицільним вогнем і змусили окупантів припинити будь-яку активність.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: “На такі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, наші воїни змусили окупантів негайно припинити будь-яку активність. Втрати противника уточнюються”.

Деталі: Противник намагався вести вогонь по позиціях ОС поблизу Пісків, Павлополя і Кримського.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

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