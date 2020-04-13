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Морські піхотинці “розминають м’язи”, готуючись нищити ворога

Дата: 13.04.2020
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На Херсонщині триває інтенсивна бойова підготовка підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ВМС ЗС України.

Ротні тактичні навчання проводилися за участі особового складу, який неодноразово залучався до виконання завдань у зоні АТО/ООС та міжнародних навчань, а саме військовослужбовці 1-го окремого батальйону морської піхоти, про це повідомляє сайт Міністерства оборони.

Заняття проводилися в два етапи — переміщення з району зосередження до вихідного рубежу з подальшим переходом у наступ і наступ  з ходу з бойовою стрільбою, із залученням розрахунку ЗУ-23-2. Варто відмітити, що дані навчання охопили і вечірній час, для того щоб максимально приблизити до реальності та передбачити всі небезпечні умови.

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