Морські піхотинці “розминають м’язи”, готуючись нищити ворога

На Херсонщині триває інтенсивна бойова підготовка підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ВМС ЗС України.

Ротні тактичні навчання проводилися за участі особового складу, який неодноразово залучався до виконання завдань у зоні АТО/ООС та міжнародних навчань, а саме військовослужбовці 1-го окремого батальйону морської піхоти, про це повідомляє сайт Міністерства оборони.

Заняття проводилися в два етапи — переміщення з району зосередження до вихідного рубежу з подальшим переходом у наступ і наступ з ходу з бойовою стрільбою, із залученням розрахунку ЗУ-23-2. Варто відмітити, що дані навчання охопили і вечірній час, для того щоб максимально приблизити до реальності та передбачити всі небезпечні умови.