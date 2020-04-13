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Американський “глянець” відзняв у Карпатах фотосесію моделей у гуцульських строях

Дата: 13.04.2020
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У Карпатах зняли фотосесію “Hutsul women” для глянцевого журналу Lucy’s.

Американський журнал з Денвера відзняв колоритну фотосесію у Карпатах.  На світлинах дівчата у гуцульських строях позують на фоні гір, інформує “Галка”.

“Гуцули – етнокультурна група, яка живе в українських та румунських Карпатах. Протягом століть тут було місце сили і містики, люди живуть у гармонії з природою – все це відбивалося на їхніх душах і поглядах”, – йдеться на першій сторінці журналу.

Зйомки забезпечили українці: фотографом виступив Сергій Хащиюк, а стилістом Богдан Петричук, який живе на Косівщині та за старими фото відтворює гуцульські строї.

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